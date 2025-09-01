3年前に86歳女性が高齢者施設で寿司を喉に詰まらせて亡くなった件で、裁判所は施設側に「慎重さを欠いた」として約2900万円の賠償を命じた。医師の筒井冨美さんは「近年、こうした判決が増え、施設は『訴訟対策ファースト』で流動食や液体栄養剤などに移行して、食べる楽しみを失う高齢者も多い。病院も『延命ファースト』で医療費は膨らみ続け、現役世代の社会保障費負担はついに史上最高7兆円に達した」という――。写真＝iStock