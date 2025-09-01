学歴詐称が指摘されている静岡･伊東市の田久保長を巡り、9月1日午前10時から始まった伊東市議会で、田久保市長の6月28日に東洋大学を除籍されたと知ったという主張について「虚偽」と判断した百条委員会の報告が行われ、市議会は「出頭拒否」や「証言拒否」など4件について、地方自治法違反の疑いで刑事告発することを全会一致で可決しました。また、この後田久保市長への不信任決議案が提出され即日採決される見通しです。