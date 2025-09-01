占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年9月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】「皇帝」の正位置は、力強いエネルギーがみなぎることを示しています。今月は、あらゆることにパワフルに挑戦したくなる時期です。ただし、最初の熱量が高すぎて飽きてしまわないように注意。ペース配分を意識して取り組んでみて。【