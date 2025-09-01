東京都墨田区には「防災」を目的に建設された「白鬚東アパート」という名の団地がそびえ立っています。隅田川に面して、まるで大きな壁のように存在感を放っている巨大団地。今回は建物から防災について学ぶことを目的に、「tenki.jp 知る防災」プロジェクトの協賛企業の皆様と防災団地の隅々を深堀りさせていただきました。巨大な「防災団地」建設された理由は現地へ到着する前から圧倒されるほど巨大な団地「白鬚東アパート」