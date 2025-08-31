とちぎテレビ ９月１日は「防災の日」です。いつ起こるか分からない災害に備えて、県民に防災への意識を高めてもらおうと、８月３１日に県と宇都宮市による防災訓練が行われました。 この訓練は、県が市や町で毎年開いているものです。今年は宇都宮市の道場宿緑地で行われ、消防など１０３の関係機関からおよそ８００人が参加しました。 今年の訓練は、２０２４年に発生した能登半島地震を踏まえて『震度７の地震で市内で