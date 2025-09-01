占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年9月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】「教皇」の正位置は、公平さを保つことを示します。今月は、周囲の人の調整役として活躍する機会が多い月になりそう。ただし、お世話係になりすぎないよう、相手との距離感も大切に。バランスを保つことが重要です。【