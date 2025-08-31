とちぎテレビ 文化交流の拠点として親しまれてきた日光市の今市文化会館が、老朽化のため３１日で休館することになり、最後の映画上映イベントが行われました。 この催しは、映画を通じて地域活性化に取り組む市民グループ「日光活動写真協会」が３０日と３１日の２日間、開いたものです。 １９７７年６月に開館した今市文化会館は、独特な外観が特徴で、４８年間にわたってコンサートなどの会場として親しま