とちぎテレビ 飛び込みの日本選手権は３１日、宇都宮市の日環アリーナ栃木で最終日を迎えて、宇都宮市出身で栃木トヨタ所属の榎本遼香選手が非五輪種目の女子１メートル板飛び込みで２４６．６０点で９年ぶり３度目の優勝を飾りました。 男子高飛び込みはパリ五輪銀メダルの玉井陸斗選手が５３３．７０点で２大会連続６度目の優勝を果たしました。西田玲雄選手は４３９．４０点で２位でした。