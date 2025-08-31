とちぎテレビ 高校生が手作りのロボットを使って、そのアイデアや技術を競うコンテストが、8月31日に、栃木市の高校で開かれました。 栃木工業高校で行われたコンテストには、栃木県内の6つの工業系の高校から9チーム、合わせておよそ60人が参加しました。 コンテストでは専用のコースでそれぞれが手作りしたロボットを操縦したり、 プログラムで自動制御したロボットを走らせ、その技術を競います。 ロボ