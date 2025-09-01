J1浦和は1日、埼玉県・さいたま市浦和区高砂に本社を移転することを公式サイトを通じて発表した。「業務効率の向上や社内連携の強化」を図るとともに、地域住民との交流の機会を増やすとし、10月1日から業務を開始する。公式サイトで「浦和レッズは、このたび、拠点集約による業務効率の向上および社内連携の強化、そしてホームタウンである『サッカーのまち浦和』のみなさまとの交流の機会をさらに増やしていきたいとのおもい