とちぎテレビ ２００５年１２月に旧今市市、現在の日光市で起きた女児殺害事件で、無期懲役の刑が確定した勝又拓哉受刑者・４３歳が勾留中に捜査官の発言や取り調べの様子を記録した「被疑者ノート」を３１日までに共同通信が入手しました。ノートには「キミには黙秘の権利なんかない」と言われたとする内容が記されていました。 勝又受刑者や支援者は犯行を裏付ける物的証拠がないことから、冤罪を訴えていま