占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年9月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】「運命の輪」の正位置は、物事が大きく動くことを表しています。今月は、これまでの努力がよい結果となって実を結ぶでしょう。ただし、喜びに浮かれすぎると、体調を崩す恐れがあるので気を付けて。【今月のラッキーカラ