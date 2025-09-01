コメンテーターの玉川徹氏が２８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。石破茂総理の進退を決める総裁選の前倒しを決める議員投票を前に、小泉進次郎農水大臣が「一議員として考える」と発言したことに持論を展開した。番組では２日に「石破おろし」につながる総裁選の前倒しの是非を決める議員投票が行われることを受けて、小泉農水相が「一議員としてよく考えて、総括もしっかり見た上