プレミアリーグのリヴァプールが、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの獲得に向けてニューカッスルと合意に達したようだ。9月1日、イギリスメディア『スカイ』が伝えている。現在25歳のイサクは、母国スウェーデンのAIKでプロキャリアをスタート。ドルトムントやヴィレムII、レアル・ソシエダを経て、2022年夏にクラブ史上最高額の7000万ユーロ（約120億円）でニューカッスルへ加入した。昨シーズンは公式戦42試合出場