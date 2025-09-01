30日、秋田市の小学生が歩いていたときにクマ1頭を目撃しました。近くには小学校や中学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田臨港警察署の調べによりますと、30日午後4時ごろ、秋田市外旭川字梶ノ目を歩いていた小学生が田んぼにいる体長約80センチのクマ1頭を目撃しました。外旭川小学校まで約300メートル、外旭川中学校まで約300メートルの場所で、警察が付近の住民に注意を呼びかけています。