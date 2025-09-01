昨夜、美郷町で乗用車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署によりますと、31日午後8時50分ごろ、美郷町黒沢字山ノ下の町道を大仙市太田町方向から美郷町六郷方向へ走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。クマの体長は約1メートルで、衝突したあと、そのまま立ち去ったということです。運転していた美郷町の40代の男性にけがはありませ