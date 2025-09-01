“あるときね、ある人が街を歩いていたら、バッタリ知り合いの二人の医師に会ったんだよ。「やぁ久しぶり」と挨拶してね。しばらく話した後に、その人が「実は僕ね、認知症になったんですよ」と言ったんだ。すると一人の医師が「あぁ、申しわけない。この後、用事があるのでこれで失礼するよ」と言って去っていったんだ。ほどなくしてもう一人の医師も「失礼、僕も用事を思い出した」と言って行ってしまった。それで、その人は一人