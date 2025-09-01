占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年9月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】「塔」の正位置は衝撃的な展開が起こることを示します。今月は、思いがけないいい出来事があなたに訪れるでしょう。ただし、喜びを前面に出し過ぎると、周囲に「自慢」と受け取られてしまうかも。うれしい気持ちは胸の内に秘