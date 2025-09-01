気象台は、午前10時19分に、大雨警報（土砂災害）を利尻町、利尻富士町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・利尻町、利尻富士町に発表 1日10:19時点宗谷地方では、1日昼過ぎから2日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■利尻町□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼過ぎから2日明け方にかけて警戒■利尻富士町□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼過ぎから2日明け方にかけて警