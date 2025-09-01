ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズンで越前リョーマを演じた、俳優の竹内雄大（18）が1日までにSNSを更新。「8月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所いたします。今まで沢山の出会いや色々な経験をさせていただき、ありがとうございました」と退所を発表した。「これからも僕の夢は変わりません。今までの経験を活かして、これからも皆さんの前に立てるように一歩一歩成長していきます。引き続き温かい応援を