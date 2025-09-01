【MonoMaster 2025年11月号】 9月25日 発売予定 価格：1,990円 宝島社は、雑誌「MonoMaster 2025年11月号」を9月25日に発売する。価格は1,990円。 11月号の付録には、「PlayStation30周年」を記念して、初代プレイステーションモチーフの付録「収納ケース＆ロゴバッグ」が登場。初代プレイステーションモチーフのケースの中に、エコバッグ