フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん（２４）が、８月３１日に生放送された日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」のダンス企画に出演した。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人がプロデュースした総勢９６人による特別企画「ボーダーレスＬＩＶＥ」に登場。本田さんは義足のダンサー・大前光市さんと、世界的ダンサーで演出家の森山開次さんと一緒にコンテ