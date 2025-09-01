「夫に任せていれば、一生安泰に暮らせる」そう信じて家計を丸ごと任せていたMさん。しかし、真面目で勤勉だった夫の突然の死が、彼女の目の前で“安心の幻想”を粉々にしました。本記事では、Mさんの例をもとに、配偶者に頼りすぎることがもたらす家計の危機について解説します。夫に頼って生きてきた66歳、専業主婦「うちの人は本当に真面目で、家族のためによく働いてくれる人でした」――そう語るのは、68歳で突然夫を亡くした