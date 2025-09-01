【カイロ＝西田道成】イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は８月３１日、ＳＮＳへの投稿で、パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍の作戦により、イスラム主義組織ハマス軍事部門のアブ・オベイダ報道官を殺害したと明らかにした。「作戦の激化に伴い、彼の犯罪仲間が続々と彼の元に加わるだろう」とし、攻勢を強める姿勢を示した。イスラエル軍は３１日、オベイダ氏の潜伏場所を特定した上で、ガザ北部ガザ市で３０日に実施