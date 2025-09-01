【ワシントン共同】トランプ米大統領は8月30日、選挙で有権者が投票する際に身分証を提示することを義務化する大統領令に署名する方針を明らかにした。交流サイト（SNS）で述べた。野党民主党の支持者が比較的多い黒人や中南米系は白人よりも身分証を持つ人が少なく、来年の中間選挙などで与党共和党が有利になる展開を狙っているとみられる。トランプ氏は身分証の提示について、投票行動の一部でなければならず「例外があって