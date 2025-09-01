週明け1日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比23銭円安ドル高の1ドル＝147円23〜24銭。ユーロは59銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円20〜26銭。米国の「レーバーデー（労働者の日）」に伴う休場などの影響で、目立った取引材料がなく、小幅な値動きとなった。市場では「一部の投資家が持ち高調整のために円を売る動きがあった」（外為ディーラー）との声があった。