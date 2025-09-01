この冬、MERCURYDUOが贈る「2025 Outer Collection」がついに公開されました。公式通販サイト「RUNWAY channel」にて先行予約がスタートし、順次店舗でも展開予定です。モデルには小室安未さんを起用し、甘さと品のバランスを纏ったアウターを魅力的に披露。ボリューミーなプードルファーや新色を加えたフィット＆フレアコート、展示会人気No.1のニットダウンまで、冬のときめきを引き