中東の砂漠の近未来都市・ドバイにプロ野球ができるという。にわかには信じがたい話だが、どうやら本当らしい。「私が本当にやるんだと確信を持ったのは、球場を見てからですね。とはいえ、まだ100％信じているわけではなく、98％といったところです」そう語るのは、このリーグを番組のネタにしようと考えたTBSのテレビマン・高橋秀光だ。２年前、この新リーグの噂を聞きつけた元東京六大学の選手だった高橋は、単身ドバイへ