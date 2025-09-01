私は40代のサユリです。娘のコマチは中学1年生でまだまだ子ども。そんなコマチが「ブラが欲しい」と言い出しました。驚きを通り越して微笑ましいとすら思ってしまいます。きっと大人ぶりたい年頃なのでしょう。いずれにしろコマチにブラなんてまだ早いです。もう少し大人になったらで充分です。しかしそんなふうに受け流していたら、コマチはある日「どうしてブラを買ってくれないの！？」と叫んだあと、泣き出して部屋にこもって