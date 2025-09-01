秋田市の畑で、養蜂箱が壊され、ハチミツが食い荒らされる被害がありました。秋田中央警察署の調べによりますと、31日、60代の男性が、秋田市浜田字館ノ前の畑に設置している養蜂箱を確認したところ、1個が壊され、中のハチミツが食い荒らされているのを見つけました。29日午前10時ごろから31日午後1時ごろまでの間に被害にあったとみられています。警察がパトカーで現場付近の警戒を行い、住民に注意を呼びかけています。