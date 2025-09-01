Image: Amazon 収納しやすく使いやすい。最適だ。オール電化でIHな我が家、ひとつの悩みがありまして「停電時、IHだとお湯も沸かせぬ」という結構シリアスな状況に陥ります。まずい。そのため、カセットコンロもどこかにしまってあるハズなのですが、20年も前のヤツなのでデカくて重くて若干動作も怪しいんですよね…。買い替えを考えていたところ、ちょうどいいのがセールに参戦！