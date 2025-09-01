電動パーキング標準化＆初のブレーキホールドが好評に！トヨタ「シエンタ」は、取り回しのしやすいサイズでありながら、最大7人が乗車できる室内空間を備えたコンパクトミニバンです。3代目となる現行モデルは2022年8月に発売。【画像】超カッコいい！ これがメッキ仕様の「シエンタ」です！（30枚以上）使い勝手のよさと親しみやすいデザインを武器に、2025年1月から6月までの新車販売台数は乗用車全体で3位となる5万6882台