【くら寿司×アニメ「怪獣8号」コラボキャンペーン】 開催期間：9月5日～なくなり次第終了 くら寿司は、アニメ「怪獣8号」とのコラボキャンペーンを9月5日より開催する。 集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2020年7月から連載が開始され、累計発行部数1,800万部を突破した松本直也氏による漫画作品を原作とするアニメ「怪獣8号」とくら寿司の初コラボが開催。コ