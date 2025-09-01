【楽天スーパーSALE：Philips製サウンドバー「Fidelio FB1」】 セール期間：9月4日23時30分～9月4日23時59分 通常価格：138,000円 セール価格：69,000円 限定台数：15台 9月4日20時より開催する「楽天スーパーSALE」において、Philips製サウンドバー「Fidelio FB1」がセール価格にて販売さ