今週末の米雇用統計に注目 今週は国内で1日に2025年4～6月期の法人企業統計、5日に7月の景気動向指数と毎月勤労統計などが公表される。 米国では2日に8月のISM製造業景況感指数、4日にISMサービス業景況感指数、5日に8月の雇用統計が発表される。 なかでも最大の注目は雇用統計である。7月の雇用統計は非農業部門雇用者数（NFP）が予想を下回ったことに加えて過去分も大幅に下方修正されるなど「雇用統計ショック」