◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節清水１―１鹿島（３１日・アイスタ）鹿島は清水と１―１で引き分け、敵地での一戦は勝ち点１の獲得にとどまった。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【５・５】知念、三竿コンビの先発“解禁”もカンフル剤にならず。猛攻の後半も１点止まり。勝てた試合ＧＫ早川友基【６・０】１失点こそしたが、あの手この手でセーブ連発。代表ＧＫの貫禄を示し、いざ米国へＤＦ小池龍太【６・０】失点シー