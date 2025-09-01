巨人の平内龍太投手（２７）が１軍に合流することが３１日、分かった。代わって佐々木俊輔外野手（２５）が２軍に合流する。平内は今季は１軍で５試合に登板したが、６月１６日に登録抹消。右肩痛を発症し、７月は故障班でのリハビリも経験した。現在は回復し、ここまでファームで１８試合に登板し３勝０敗、防御率０・９２。登板数が増えている中継ぎ陣の層を厚くする。入れ替わる佐々木は、最近出場６試合で９打席連続無安打