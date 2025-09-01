歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１日、公式サイトを更新。８月１１日、歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」の第２部「火の鳥」を公演中止した理由について、くるぶしの痛みで歩行困難だったと明かした。当日、痛み止めを服用して歌舞伎座に向かい、支度を済ませていたが、「痛みが引かず、歩行が困難となり、やむなく休演となってしまいました」。翌１２日は当初から休演日だったため、治療に専念して１３日から復帰した。歌舞伎ファンに向け