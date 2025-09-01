環境省は2025年7月8日、「緊急銃猟ガイドライン」を公表した。同ガイドラインは、鳥獣保護管理法の改正で9月から「人の日常生活圏」での緊急銃猟が条件付きで可能になることを受け、人里に出没するクマなどの危険な鳥獣への円滑な対応を体系的に行うための指針となる。 クマによる死傷事案など、増え続ける野生動物による人身被害や農林業被害が深刻化している。そうした中で、現実的に危険が差し迫った状況での迅速な対応が求め