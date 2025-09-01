8月31日午後9時40分ごろ、宮崎市平和が丘西町の木造2階建て住宅で「2階の窓から黒い煙が出ていて警報の音がする」と、近くの住民から119番があった。宮崎北署によると、甲斐聡さん（85）方が全焼し、2人が心肺停止の状態で見つかった。甲斐さんと同居する次男と連絡が取れていない。出火原因などを調べている。現場は、宮崎市の中心部から北へ約5キロの住宅街。