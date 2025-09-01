スパルタ戦でゴールを決め、喜ぶフェイエノールトの上田綺世（左から2人目）＝ロッテルダム（ゲッティ＝共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで31日、フェイエノールトの上田綺世は敵地のスパルタ戦で後半に2得点し、4―0の快勝に導いた。開幕3試合連続ゴールで、今季通算4得点。後半途中に退いた。