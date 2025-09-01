「２４時間テレビ」のチャリティマラソンランナーで１０５キロを完走したＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が１日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」のインタビューで、ゴールテープを切った時のポーズの秘密について明かした。この日は「ＤａｙＤａｙ．」でも「２４時間テレビ」の名場面などを紹介。もちろん最初は、チャリティマラソンで激走した横山を取り上げた。シングルマザーで苦労した母ががんになり、弟２人が一時、児