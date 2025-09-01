インテグレーテッドアンプ「A-2 ver.2」(プレミアム・シルバー) SOULNOTEは、インテグレーテッドアンプ「A-2 ver.2」、D/Aコンバーター「D-2 ver.2」、フォノイコライザー「E-2 ver.2」の3機種を、10月に発売する。いずれもプレミアム・シルバー、プレミアム・ブラックの2色展開。価格はアンプとフォノイコライザーが68.2万円、D/Aコンバーターが74.8万円。