鹿角市の果樹園でモモやメロンの食害が確認されました。クマによるものとみられます。鹿角警察署の調べによりますと、30日、鹿角市の70代の男性が、管理する鹿角市十和田錦木字元形平の果樹園に収穫をしに行ったところ、モモ約60個、メロン3個が食い荒らされているのを見つけました。果樹園では、クマのものとみられる歯形が残ったモモやフンが見つかっていて、28日午後６時ごろから30日午前7時ごろまでの間に被害にあったとみられ