魚力が反発している。８月２９日の取引終了後、４月に創業９５周年を迎えたことを記念して記念株主優待を実施すると発表したことが好感されている。２５年９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、取引先である三陽（福岡市中央区）が取り扱う「あじフライ」（フィレタイプ、６枚入）を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS