ラクーンホールディングスは大幅安。前週末８月２９日取引終了後に５～７月期連結決算を発表。売上高は前年同期比２．３％増の１５億５９００万円だった一方、営業利益は同９．６％減の２億７１００万円だった。トップラインの成長は確保したものの、利益面ではＥＣ事業での米関税影響による海外送料の増加などが響いた。通期で増収増益を見込んでいるだけに、第１四半期時点での減益が嫌気されているようだ。