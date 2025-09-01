中日は1日、11月22日にバンテリンドームナゴヤで「中日ドラゴンズ ファンフェスタ2025」を開催すると発表した。今年のファンフェスタは、「秋のドラゴンズ祭り」と題し、選手たちが「投手チーム」と「野手チーム」に分かれて、さまざまな企画に挑戦。お祭り定番のゲームやチーム対抗の対決企画など、普段の試合では見ることのできない選手たちの素顔や個性を楽しむことができる。また、「観覧イベント」では選手の魅力を間近