8月30日から31日にかけて放送された日本テレビ「24時間テレビ48」（30日後6・30〜31日後8・54）で番組終盤「PART10」（31日後7・00〜8・54）の平均世帯視聴率が19・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが1日、分かった。番組全体（26時間24分）の平均視聴率は世帯11・0％、個人6・6％、コア4・2％。全国の到達人数（推計）は6442・2万人（31局、1584分、全国の平均視聴人数（推計）は789・6万人（31局）だった。瞬