松井証券が続伸している。８月２９日の取引終了後、未定としていた２６年３月期の配当予想について、中間配当を前年同期比３円増の２５円にすると発表したことが好感されている。なお、期末配当予想（前年同期１８円）は引き続き未定としている。 出所：MINKABU PRESS