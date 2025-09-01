大阪油化工業は動意している。この日朝方、株主優待制度を導入すると発表した。毎年９月末を基準日として１００株以上を１年以上継続して保有した株主を対象に、一律でＱＵＯカード１万円分を贈呈する。なお、初回（今年９月分）については継続保有期間に関わらず贈呈するという。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS